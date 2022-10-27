Дети мобилизованных и участников специальной военной операции из Кольского Заполярья получат приглашения на губернаторские ёлки

Соответствующее постановление подписал глава Мурманской области.

В этом году праздничная кампания пройдёт с 15 по 17 декабря, новогодние представления будут организованы в Ледовом дворце спорта в Мурманске.

Подготовкой представления займутся специалисты ДК имени С.М. Кирова.

Как и в прошлые годы приглашения на губернаторские новогодние представления получат ребята от 7 до 14 лет, сумевшие в уходящем году проявить свои таланты в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности. Гостями праздников так же станут дети из многодетных семей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.