Дети, муж, город. О чём стараются ежедневно заботиться представительницы женсоветов гарнизонов области?

В Полярном девушки встретились с представителями региональной власти и задали интересующие вопросы.

У жительницы Полярного Веры Началовой муж военнослужащий. Почти год назад их семья стала многодетной: к двум сыновьям на радость мамы и папы прибавилась и дочка. Хлопот с такой большой семьёй немало, однако, Вера не из тех, кто готов погрязнуть в быте с головой. Вместе с такими же активными и небезразличными девушками она организовала несколько групп в социальных сетях, в том числе для помощи родителям с особенными детьми.

Вера Началова, заместитель председателя женсовета, г. Полярный: «Один немного, другой немного, а вместе мы сделали какое-то хорошее доброе дело. И когда мамы потом пишут со слезами на глазах о том, что «вы не представляете, как это важно, как это ценно», то ради этого и стоило всё делать, ради этого всё и задумано».

Вера также входит в состав одного из женсоветов гарнизона. И если изначально организации занимались, в основном, событиями светскими, - торжественными собраниями в честь праздничных дат или по случаю возвращения мужей с дальних походов, то со временем девушки начали вникать и в другие сферы гарнизонной жизни.

Самым активным девушкам женсоветов Полярного по инициативе командования флота и Мурманской областной Думы вручили благодарственные письма. Активистки смогли также задать вопросы относительно развития сферы здравоохранения в закрытых городах заслуженному врачу России Татьяне Кусайко и социальной сферы депутату облдумы Владимиру Мищенко.