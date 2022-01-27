435 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+237), Североморск (+55) и Печенгском округе (+29).

Дети наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусной инфекцией, особенно «омикрон»-штаммом, так как практически не имеют иммунитета, не вакцинированы и реже соблюдают меры предосторожности. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Слова эксперта приводит информационное агентство ТАСС.

Пшеничная отметила, что в основном дети болеют в лёгкой форме, но у маленьких детей могут наблюдаться симптомы бронхиолита, признаки удушья. При этом, по её словам, это «крайний вариант».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% в России за последние два дня.