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День за днём с «Арктик-ТВ»06.04.18 19:30

Дети пекут куличи и дарят их землякам

Воспитанники Минькинской  школы-интерната побывали в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота. Ребята впервые попробовали себя в роли пекарей и поучаствовали в благотворительной акции. Исполненные в авторском стиле пасхальные куличи ребята не только попробовали сделать своими руками, но и собираются угостить ими нуждающихся на еженедельной акции «Добрый обед».

Не все подростки в наше время умеют заниматься домашним хозяйством и тем более готовить. Что касается детей, воспитывающихся в интернате, им зачастую не у кого и негде учится такому полезному делу, как кулинария. Однако, бесспорно, этот навык основополагающий в жизни любого взрослого человека. Чтобы показать ребятам, что готовить не только просто, но ещё и очень интересно, объединились сразу две благотворительные организации: «Добрый мир» и «Озарение».

- Суть благотворительной программы  в том, чтобы обучить детей, которые растут не в кругу семьи, опыту самообслуживания. В данном  случае мы хотим научить их печь, так как  это не трудно и  весело, - рассказывает Алексей Пенкин, президент благотворительного фонда «Добрый мир».

Все сегодняшние гости фонда хоть ещё и совсем молоды, но уже прошли нелёгкий жизненный путь. Многое у ребят ещё только впереди и очень многому предстоит им научиться. К приготовлению пасхального кулича начинающие кулинары подошли с творческой стороны, украсили их цветной глазурью и яркой посыпкой. Такой метод психологической разгрузки называется арттерапией. Акция «Добрый повар» объединила необычную релаксацию с обучением полезному навыку.

- Арттерапия - это творческий процесс, - говорит  Виталий Боянжин, председатель благотворительного общества «Озарение».  – Навыки, связанные с приготовлением еды, это важный  процесс для развития любого человека.

Узнав о возможности проведения кулинарного тренинга,  педагоги Мурманского строительного колледжа сразу же согласились и предоставили всё необходимое оборудование. К акции подключились и студенты учебного заведения, которые с особым интересом и даже гордостью делились своим опытом с ровесниками.

- Это взаимный интерес. Был интерес с нашей стороны, был интерес со стороны активистов «Озарения», - рассказывает Денис Бабиков, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. - Работать с детьми всегда интересно.

Участники первой кулинарной встречи – не просто воспитанники школы-интерната, а юные волонтёры. Они неоднократно приминали участие в различных творческих благотворительных проектах.

Первые свои кондитерские изделия дети-волонтёры решили передать нуждающимся - бездомным и малоимущим северянам на еженедельном воскресном обеде, который организовывает фонд «Добрый мир». Так же ребята планируют совершить визит в детский онкоцентр, где покажут кукольный спектакль и угостят пациентов выпечкой собственного производства.

- Добрые дела приносят другим людям доброту. Они понимают, что они не одни в этом мире, - говорит Сергей Завьялов, воспитанник Минькинской коррекционной школы-интерната.

- Мне нравится помогать людям, - признаётся Елизавета Ярая, воспитанница Минькинской коррекционной школы-интерната.

Некоторые из участников акции  после кулинарных экспериментов задумались  о том, чтобы в будущем стать поварами. В настоящее время организаторы проекта создают свою площадку для обучения детей поварскому делу.

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