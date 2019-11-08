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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.19 19:30

Дети с автоматом на «ты» - в Мурманске состоялся финал военно-патриотических соревнований

В Мурманске состоялся финал областных соревнований по скоростной сборке - разборке автомата. Состязания приурочены к 100-летию со дня рождения знаменитого отечественного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

Региональные соревнования по скоростной неполной сборке - разборке автомата посвящены особенной дате - 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, выдающегося советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, изобретателя автомата Калашникова. Это легендарное оружие знают во всем мире.

«Я тоже умею вслепую собирать и разбирать, - говорит Екатерина Дудукина, участница военно-патриотического клуба «Лидер». - На прошлых соревнованиях у меня были все три первых места по всем трём дисциплинам».

Автомат разбирают и собирают даже ученики начальной школы. Самым младшим участникам по 8 лет. За ними следят наставники. Опытные, умеющие делать это с закрытыми глазами, но не всегда взрослые. Бывает и так, что инструктору  нет и 18 лет. 

«В Алакуртти мы сдавали на значки «Спецназ Заполярья», я сдал, - с гордостью говорит Сергей Поддубный, инструктор военно-патриотического клуба «Лидер». - Выполнение военной дисциплины, штурмовая полоса - было очень сложно».

На соревнования в седьмой мурманской гимназии собрались ребята с разных уголков Мурманской области. Это ученики школ, члены общественных организаций, участники военно-патриотических клубов. Все они - призёры муниципальных этапов состязаний.

«Если подсчитать общее количество ребят, принявших участие в этих соревнованиях, то мы укладываемся почти в тысячу человек, - говорит Ирина Бакшеева, директор регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе. - Это не только дети, так как у нас возрастная категория от 8 до 30 лет».

Поддерживает состязание  и ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Организация помогает ребятам определиться с выбором профессии. Наставники рассказывают, что многие из сегодняшних участников мечтают связать свою жизнь с силовыми структурами, служить в армии или защищать границы нашей страны.

«ДОСААФ, естественно, поддерживает эти мероприятия, - говорит Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ. – Мы сегодня привезли сюда переносной тир для того, чтобы ребята попрактиковались в стрельбе, совместно с Федерацией восточных боевых  единоборств у нас в декабре запланированы мероприятия по пулевой стрельбе».

В день финала состязаний произошло знаменательно событие - отделение Юнармии и Федерация восточного боевого единоборства Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве.

«Юнармия в лице нашей федерации получает хорошего партнёра, который будет помогать нам со всеми спортивными мероприятиями,  - отмечает Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области. - Это военно-прикладные виды спорта, которые так нужны нашей молодёжи. И мы будем их обеспечивать. Ближайший у нас турнир будет по стрелковому многоборью в ДОСААФе, где наши воспитанники, члены нашей федерации будут принимать участие».

Отметим, в распоряжении ДОСААФ есть не только мобильный, но большой стационарный тир, на базе которого можно  проводить соревнования по различного уровня сложности.

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