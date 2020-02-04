Дети с радостью идут в новый детский сад

Завершено строительство ясли сада в Полярном. 75 дошкольников от 2 месяцев до 3 лет теперь смогут обучаться и играть в современном и комфортном учреждении.

Строительство долгожданного для полярнинцев ясли-сада началось в начале 2019 года. Буквально за один год из проекта на бумаге выросло современное дошкольное учреждение, соответствующее всем нормам и стандартам безопасности.

Персонал «Умки» - от педагогического состава до работников прачечной и кухни - профессионалы своего дела. Воспитатели уверяют, работать в таком здании не просто комфортно, а ещё и престижно.

Глава региона Андрей Чибис на территории ещё строящегося сада бывал не раз, в курсе всех событий его постоянно держал и глава муниципалитета. Гостю из столицы Заполярья в такой важный день особенно рады.

Экскурсию по группам яслей проводит заведующая садом. Здесь продумана каждая деталь – просторные спальные места, тёплые полы для игр, удобные столики для приёма пищи и, конечно, санузел по росту и возрасту. Малыши в новый сад идут с удовольствием.

Коридоры, выходы и прилегающая территория под постоянным наблюдением. Видеокамеры передают изображение на пост охраны. В группах установлены видеодомофоны, а пожарная сигнализация в случае чрезвычайных происшествий запускает звуковые оповещения и аварийное освещение. Особое внимание проектировщики уделили группам для малышей с особенностями здоровья.