Дети Севера — кто они?

Почему бы не сделать программу про нас с вами? Про тех, кто живёт и развивается на Севере? Так подумали Герман Рунов и ребята из «Region Media Team».

Талантливые ребята, выросшие за Полярным кругом.

Почему бы не сделать программу про нас с вами? Про тех, кто живёт и развивается на Севере? Так подумали Герман Рунов и ребята из «Region Media Team».

В честь дня рождения Германа Рунова в прямом эфире состоится и розыгрыш мерча от Сани Анисимовой!