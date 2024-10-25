День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.24 12:00
Дети Севера — кто они?
Почему бы не сделать программу про нас с вами? Про тех, кто живёт и развивается на Севере? Так подумали Герман Рунов и ребята из «Region Media Team».
Талантливые ребята, выросшие за Полярным кругом.
Почему бы не сделать программу про нас с вами? Про тех, кто живёт и развивается на Севере? Так подумали Герман Рунов и ребята из «Region Media Team».
В честь дня рождения Германа Рунова в прямом эфире состоится и розыгрыш мерча от Сани Анисимовой!
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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