«Дети в инете» - медиапроект реализуется в «Академии телевидения»

В рамках социального медиапроекта «Дети в инете», организованном благодаря поддержке Министерства информационной политики Мурманской области, в стенах «Академии телевидения» для школьников провёл урок педагог МАУ.

На занятии ребята коснулись таких тем как информационное общество, свойства информации, рекомендации для пользователей сети Интернет и даже затронули юридические аспекты.

Информационную безопасность на занятии обсудили воспитанники медиашколы «Академия телевидения». Помог им в этом профессионал своего дела – заведующий кафедрой информационных технологий Мурманского арктического университета.

Олег Ляш, заведующий кафедрой информационных технологий МАУ: «В настоящий момент это сверхактуальная тема, потому что на рынке труда специалисты по инфобезу очень востребованы. Это всегда было важно и будет важно».

Грамотно пользоваться интернетом – это требование современные подростки, как никто другой, понимают важность этого навыка.

Павел Чапенко, ученик «Академии телевидения»: «Чтобы банально не украли у тебя деньги, не украли какие-то личные данные, под твоим условным именем не совершили какое-то преступление и тебе не пришлось за него отвечать».

Про уловки мошенников в Сети ребята знают не понаслышке. У всех в окружении так или иначе есть люди, которые попадались на уловки мошенников.

Вероника Подгурская, ученица «Академии телевидения»: «Да, была такая ситуация у моей знакомой. Она сохраняла какие-то фотографии, потом регистрировалась на неизвестных сайтах, потому что считала, что эти сайты в принципе безопасные, как ей сказал её знакомый. Но в итоге на этих сайтах её личные данные были утеряны – все пароли, логины и так далее. И методом шантажа у неё вывели около 15-20 тысяч рублей».

Благодаря таким занятиям у школьников есть возможность повысить свою информационную грамотность и в дальнейшем пользоваться интернетом более безопасно. Проект «Дети в инете» реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области