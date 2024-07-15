«Дети в инете»: Александр Хохлов и Вероника Подгурская выясняют, как пользоваться VPN безопасно

Что обязательно нужно знать, чтобы его использование не повредило личным данным? Вероника Подгурская и Александр Хохров разбираются в этой теме.

VPN позволяет получить конфиденциальный доступ к информации в интернете — он скрывает действия пользователя, который в этот момент может переписываться, делать покупки, посещать сайты. Как известно, без надёжной защиты все перемещения пользователя можно вычислить по цифровым следам.

Что обязательно нужно знать, чтобы его использование не повредило личным данным? Вероника Подгурская и Александр Хохров разбираются в этой теме.

Уверены, вы узнаете что-то полезное из их диалога. Проект «Дети в инете» направлен на то, чтобы объяснить современному поколению, что сеть Интернет, при небрежном её использовании, может нести серьёзную опасность.

Напомним, что проект «Дети в инете» реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.