День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.06.24 19:00
«Дети в инете»: Антон Уланенков – об угрозах в Сети, правилах и сохранности персональных данных
Новый цикл передач, посвящённых информационной безопасности, запускает телеканал «Арктик-ТВ». Программа называется «Дети в инете». В роли её ведущей выступает ученица проекта «Академия телевидения» Софья Климкова
Гостем первого выпуска программы «Дети в инете» стал начальник отдела защиты информации ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» Антон Валентинович Уланенков.
В ходе беседы специалист рассказывает об угрозах, с которыми может столкнуться пользователь Интернета, о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя от мошенников, затронул Антон Валентинович и тему сохранности персональных данных.
Проект «Дети в инете» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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