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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.23 19:30

Дети в Кандалакше будут учиться в комфортных условиях

В корпусе школы №19 для начальных классов завершается капитальный ремонт. Рабочие обновляют здание от фасада до кабинетов.

Здание 19-й школы в Кандалакше 1968 года постройки. 36 лет назад к нему пристроили ещё один корпус – для обучения начальных классов. В этих стенах дети растут и получают знания. Однако, капитального ремонта здесь не было ни разу.

Всё изменилось, когда удалось получить необходимые средства на долгожданные обновления.

Ирина Агаева, начальник Управления образования Кандалакшского района: «Ремонт действительно большой, потому что поменялись все инженерные сети, выполняются все ремонтные работы во внутренних помещениях. И мы видим, что ещё устанавливается вентилируемый фасад. Это огромный комплекс работ, который проведён за короткий летний период».

В начальной школе обучают 236 детей. В соседнем корпусе средние и старшие классы - 354 ребёнка. Кстати, эту часть здания отремонтировали два года назад и даже открыли здесь образовательный центр «Точка роста». Оба здания объединяет переход, который уже полностью обновлён, осталось лишь положить мягкие подушки на подоконники и украсить стену ярким рисунком.

Наталья Лашина, директор школы №19 г. Кандалакша: «Здесь будут красивые зоны в рекреации для отдыха и интеллектуального развития детей. На стенах предусмотрены места, где дети будут моделировать, создавать, играть, писать и развиваться. Здесь будут зоны релакса для детей, где они могут присесть и отдохнуть».

В каждом классе для учеников будут оборудованы зоны для хранения вещей и отдыха. На противоположной стороне разместится «кухня» учителя, где он сможет хранить наглядные материалы и предметы для работы. Также в здании обновляют кабинет дополнительного образования, информационный библиотечный центр и второй спортивный зал.

Помимо работ внутри здания рабочие ремонтируют и фасад. Его облицовывают яркими красочными панелями. Такие масштабные обновления стали возможны благодаря участию учебного заведения в президентской программе.

Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района: «Общая сумма, которая выделена на данный объект, порядка 117 млн. рублей. Мы в дальнейшем планируем и другие школы подавать в данную программу и потихоньку их ремонтировать. Считаю, что если мы хотим учить детей современным наукам, современным предметам, то нужно это делать в современных пространствах, в которые детям было бы приятно приходить и проводить время».

Уже в сентябре юные северяне начнут получать знания в комфортных условиях. Несмотря на ежедневные работы, есть опасения, что ровно к 1 числу сентября объект не будет сдан. В таком случае малышей разместят в соседнем корпусе до завершения всего ремонта.

Администрация школы уверена, что небольшое ожидание не испортит восторг учеников, когда те переступят порог своего учреждения.

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