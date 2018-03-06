Дети войны «Не позволяют душе лениться»

В Мурманском областном краеведческом музее открылась уникальная выставка творческих работ «Не позволяй душе лениться». Свои шедевры представили мастера и мастерицы из общественной организации «Дети войны».

Идея создания выставки работ ветеранов появилась ещё в ноябре прошлого года. Тогда в кругах общественной организации «Дети войны» началась активная подготовка. В объединении оказалось так много рукодельниц, что собрать полноценную экспозицию не составило большого труда. Выставку открыли накануне празднования Международного женского дня.

Цель выставки, по мнению организаторов, довольно проста, но при этом не менее значима: показать, что в душе ветераны, так же как и прежде, молоды и полны стремления работать. Ведь не зря выставка названа «Не позволяй душе лениться».

- Вызывает восхищение эти работы, потому что они создана руками тех, кто в тяжелое военное время были ещё детьми, но и по сей день они сохранили активную жизненную позицию, энергию, жизнерадостность, - говорит Ирина Лисовая, заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Эта выставка является ярким примером для подражания для нашего подрастающего молодого поколения.

Здесь представлено более 100 работ, выполненных в техниках: бисероплетение, лоскутное шитьё, вышивка и декупаж. Отличительной чертой экспонатов является и то, что некоторые из работ были выполнены мужчинами.

Познакомившись с работами талантливых ветеранов можно в областном краеведческом музее.