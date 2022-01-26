Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

395 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+236), Североморск (+46) и Мончегорске (+20).

Дети заболевают коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что педиатрическая служба в период пандемии должна адаптироваться к новым условиям работы.

В свою очередь Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционное, нельзя, делать это можно, например, при всплеске заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Вероятно, что нынешнюю ситуацию Кравцов оценивает не как критическую.