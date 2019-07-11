Детоубийца в образе матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Мурманска, которая сначала утопила, а после выкинула свою новорожденную дочь в мусоропровод.

Труп ребёнка в одном из домов на улице Орликовой обнаружил дворник - малышка была завернута в обрывки ткани. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра криминалисты не обнаружили на теле девочки видимых телесных повреждений. Мать ребёнка удалось установить в кратчайшие сроки

Ей оказалась местная жительница, 1986 года рождения. В квартире подозреваемой обнаружены и изъяты предметы и биологические следы, указывающие на родовую деятельность. Согласно предварительным результатам медицинской и генетической экспертиз, установлено, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью подозреваемой. Предварительная причина смерти ребёнка – утопление в воде. Следователями детально выясняются все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.