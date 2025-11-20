Детская музыкальная школа №1 имени Волковой отмечает 80-летие

В преддверии юбилея в школе состоялся концерт, где выступили юные таланты с новыми инструментами.

Детская музыкальная школа №1 имени Волковой – одна из старейших в Заполярье. Вот уже 80 лет в её стенах юные северяне постигают музыкальное искусство. В преддверии юбилея в школа подготовила концерт с самыми выдающимися учениками, среди них и коллектив ансамбля саксофонистов.

Кирилл Усатов, ученик 5 класса Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой: «Инструмент мне понравился из-за его звука. Очень лиричные на нем есть моменты и пьесы, которые мне очень нравятся».

Также на сцене выступили коллективы народных инструментов, скрипачей и сольные музыканты. Номера юных артистов продемонстрировали не только виртуозность учеников, но и качество звуков новых инструментов, подаренных юбиляру.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Почти 6 миллионов было направлено на приобретение музыкальных инструментов, учебной литературы, а также оборудования. Это не просто материально-техническая база, это, в первую очередь, то, на чём юные таланты совершенствуют свое искусство музыкальное».

Учреждение стало одной из пяти детских школ искусств Мурманской области, обновлённых в текущем году Министерством культуры России и правительством региона в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Детской музыкальной школе № 1 им. А.Н. Волковой подарили целый оркестр: 3 саксофона, 6 домр, 3 гитары, 5 балалаек, 8 флейт и 4 фортепиано.

Андрей Кучер‎, директор Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой: «Такое количество инструментов обусловлено тем, что у нас более 400 учащихся. Фортепианное отделение у нас очень большое – приоритетное. И по духовым инструментам, и по народным у нас есть прекрасные детские ансамбли в школе, которые с успехом выступают на различных площадках и конкурсах, поэтому акцент был сделан именно в этом направлении».

Любовь Ильгова, заместитель директора, преподаватель класса фортепиано Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой: «Хороший инструмент – это всегда хорошо звучит. При всём старании на плохом инструменте хуже играть, чем на хорошем».

Но больше, чем новые инструменты, в становлении юных дарований играют роль учителя, которыми школа действительно славится. Некоторые педагоги посвятили более 50 лет обучению детей.

В преддверии юбилея благодарностями и почётными грамотами Министерства культуры Мурманской области и городского комитета по культуре наградили преподавателей и сотрудников музыкальной школы. Но это лишь небольшая подготовка к празднику, юбилей школа отметит в Мурманской областной филармонии 21 ноября.