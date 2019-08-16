Детская площадка и озеро на улице Марата обновляются

На полюбившейся мурманчанам досуговой площадке на улице Марата в областном центре идут большие работы по модернизации. А закончить их обещают уже к сентябрю. Новым будет всё - от дизайна до тартановых покрытий, а функционал культурного объекта и его безопасность вырастут в разы.

Площадку на улице Марата хорошо знают многие мурманчане. Она была одной из первых обустроенных современных досуговых территорий в городе. Но за шесть лет, которые прошли с момента её открытия, покрытие поизносилось, игровая зона потеряла ряд элементов, да и законодательные требования к подобным объектам существенно изменились. Площадку решено было реконструировать.

«Здесь мы произвели демонтаж старой площадки, старых игровых элементов и тартанового покрытия. Будет устанавливаться детский игровые комплексы «Графити» и «Каруселька», - поясняет Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Уложат новое тартановое покрытие с увеличенным слоем, чтобы, если кто-то упал, не так больно было». Не останется в стороне и рукотворное озеро. Ранее, когда эта улица была застроена сплошь деревянными домами, оно была противопожарным объектом, теперь же органично вписалось в общий ландшафт. Но ввиду того, что подземных источников у водоёма нет, очищаться самостоятельно оно не может и требует ухода.

«Буквально два дня назад мы почистили наше озеро на улице Марата, - рассказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Им давно никто не занимался, мы взяли его себе на баланс. Почистили, потому что когда стоит жарко, появляются неприятные запахи. Мы справились с задачей и будем теперь его обслуживать. Это будет хорошее озеро, куда будут прилетать утки».

Помимо общественных пространств администрация города уделяет внимание и благоустройству придомовых территорий внутри жилых микрорайонов. Теперь мурманчанам предстоит решить, каким будет дизайн 26 таких объектов, два из которых общегородского значения, и как они будут оснащены. Сделать это можно в единый день голосования на всех избирательных участках города.

«Мурманчане смогут выразить своё мнение, как должен выглядеть город. Я призываю всех прийти 8 числа и высказать своё мнение, - сказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Основная задача власти – слышать горожан, делать так, как им удобно, чтобы город был комфортным и замечательным» .

В этом году в Мурманске появятся ещё 15 новых площадок. Всего в Мурманске за эти годы построены 136 подобных спортивных и детских объектов.