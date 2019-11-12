Детская площадка на площади Пять Углов стала большим игровым комплексом

В центральном сквере Мурманска на детской площадке теперь смогут играть не только малыши, но и дети от 6 до 12 лет. Новый комплекс в парке на площади Пять Углов разместился на территории 200 квадратных метров, неподалеку от детской площадки, которую установили после завершения реконструкции зоны отдыха. Согласно проекту, игровая конструкция включает в себя несколько горок, башни, два подвесных мостика, тренажёр для скалолазания, лестницы и многое другое.

«Новая площадка, которую мы поставили, стала 158-й площадкой в нашем городе, - отмечает Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. – Она предназначается для детей постарше, что позволяет нам развести детские потоки: маленькие будут заниматься на старой площадке, а те, которые постарше, на этой. Здесь даже вопрос безопасности для юных северян решается».

Для безопасности во время активных игр на площадке уложено качественное тартановое покрытие. А для удобства мурманчан обустроены пешеходные дорожки, часть которых выполнена из брусчатки, а часть - из натурального камня, сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска.

За последние годы в областном центре построено немало спортивных и детских игровых площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажёрами на базе школ и гимназий, в парках и скверах - во всех округах города.