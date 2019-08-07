Детская площадка около памятника «Ждущей» обновляется и преображается

За высоким ограждением, пожалуй, в одном из самых живописных уголков города Мурманска - возле памятника «Ждущей», спрятаны горки, качели и карусели. Здесь рабочие обновляют детскую площадку, которая давно полюбилась жителям Ленинского округа. В ближайшее время строители заменят старое тартановое покрытие и добавят дополнительное игровое оборудование.

«В пятницу мы будем заливать бетон и потом установим две новые конструкции, а к концу августа дети будут пользоваться этой площадкой», - заверяет Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

В настоящее время ремонт детских площадок проходит ещё по двум адресам: в сквере Аллея поколений и на улице Марата. Основная задача таких работ сохранить красоту и удобство городских общественных пространств, которые на протяжении всего года привлекают множество посетителей.

«Городские власти продолжают работу по благоустройству. Здесь отдыхают и пожилые горожане, и мамы с колясками, дети, подростки, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это такие безопасные островки отдыха для жителей нашего города».

Безопасности на таких объектах уделяется особое внимание. Новое мягкое покрытие под ногами позволит избежать ушибов и ссадин у детей, а благодаря обновленным системам водоотведения территорию не будет затапливать во время дождей. Гулять на свежем воздухе с комфортом можно будет в любую погоду.