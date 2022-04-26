Детская поликлиника задымилась

В Мурманске загорелось здание детской поликлиники №1, расположенной на улице Папанина. На месте работали спасатели, полиция, Росгвардия и скорая помощь.

Днём 26 апреля поступило сообщение, что из-под новой фасадной обшивки детской поликлиники №1 виден дым. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место и эвакуировали людей, находившихся внутри здания. Пожар был ликвидирован в 14.23. Пострадавших нет.

Александр Кругликов, начальник дежурной смены службы пожаротушения: «В здании находились 110 человек, из них 50 человек - персонала эвакуированы. Благодаря слаженным действиям федеральной противопожарной службы 110 человек, из них 48 детей. В данный момент пожар ликвидирован. Работали 4 основных отделения и 23 человека личного состава».