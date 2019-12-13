Детская школа искусств №1 Мурманска празднует 45-летие

В честь юбилея состоялся большой праздник, в котором приняли участие выпускники прошлых лет и сегодняшние ученики.

За годы образовательной деятельности, детская школа искусств №1 Мурманска выпустила более 2 с половиной тысяч учеников. Многие из них под руководством опытных преподавателей становились лауреатами и призеры различных престижных конкурсов, фестивалей не только областных, но и международных.

«Ученики этой школы покорили Париж своим мастерством, - рассказывает об успехах учебного заведения Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Конечно, особые слова благодарности педколлективу, что они занимаются и системой патриотического воспитания. Коллектив школы активно принимает участие в видеомостах, которые мы проводим с городами-героями».

Сейчас в школе обучаются 480 детей. Недавно учреждение возглавила новый директор.

«Я желаю нашей школе процветания, прежде всего, оптимистичного взгляда в будущее. Приходите к нам, у нас хорошо и весело», - поздравляет коллектив Екатерина Вараксина, директор детской школы искусств № 1 города Мурманска.

Приоритетные в учреждении программы музыкального и изобразительного искусства, в том числе адаптированные - для детей с ограниченными возможностями здоровья.