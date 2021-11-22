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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.21 19:30

Детская школа искусств Гаджиево отметила свой 55-летний юбилей

55 лет учреждение обучает юных музыкантов и художников, пополняется новыми педагогами и открывает новые направления, мечтает ещё больше расшириться.

Участница, призёр и победитель многих музыкальных конкурсов юная пианистка Олеся Россинская играет на фортепиано без малого семь лет, и даже после завершения основного обучения не смогла жить без инструмента и любимых педагогов.

Олеся Россинская, обучающаяся школы искусств, г. Гаджиево: «Мне хочется ещё играть на пианино. Я не планирую пока поступать, но пришёл сентябрь, и я поняла, что как-то не так без музыкальной школы, надо вернуться».

У руля гаджиевской цитадели искусств, в которую так хочет вернуться талантливая пианистка, почти пятилетие стоит Ольга Касовская. Кстати, бывшая воспитанница учреждения. Итоги работы, конечно, подводить рано. Тем не менее, за время её руководства, благодаря участию и гранту национального проекта «Культура», удалось капитально отремонтировать фасад и кровлю школы. В следующем году учреждение пополнят новыми музыкальными инструментами и техническим оборудованием, а в этом – в стенах встречают новых педагогов.

Ольга Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Открыто направление «Гитара», много желающих, буквально с понедельника начнутся занятия по ударным инструментам. Как раз сегодня нашего нового педагога услышат на юбилее».

Школе в этом году исполнилось 55 лет. Она немногим младше самого гарнизона. Поэтому ремонт, это конечно хорошо, но есть куда расширяться и расти, уверена Ольга Игоревна.

Ольга Касовская, директор детской школы искусств, г. Гаджиево: «Хотелось бы здание немного побольше: желающих много, мы бы открыли ещё какое-нибудь направление, а условия у нас сейчас стеснены».

Это сейчас школа искусств – отдельное здание со множеством классов и концертным залом. В 1966 году учреждение занимало всего несколько кабинетов в Доме офицеров Гаджиево и работало с семи утра до позднего вечера. Сначала на занятия приходили школьники второй смены, после обеда музыкальные азы постигали учащиеся первой. Благодаря грамотному руководству Елены Дмитриевны Шулениной и тесной дружбе с командованием гарнизона школу удалось развернуть полноценно. Об этом и рассказала почётная гостья.

Елена Шуленина, директор школы в 1983-1988 гг., г. Санкт-Петербург: «Я выбивала новый рояль два года! Мурманск мне всё время говорил: «Вам некуда его ставить». Я говорила: «Найдём! Вы только дайте». Рояль, слава богу, приехал: дети были страшно рады, потому что это престиж».

К юбилею учреждения, от коллег из Мурманска, от представителей Министерства культуры региона, депутатов облдумы, друзей детской школы искусств в адрес руководства, педагогического состава и обучающихся прозвучали самые искренние и тёплые слова поздравления.

Елена Шуленина, директор школы в 1983-1988 гг., г. Санкт-Петербург: «А дальше - любви. Большой любви к детям! Это самое основное. Если преподаватель получил своего дитятю, он его должен любить, понимаете? А от этого уже зависит то, как он ему будет преподавать».

Комментарии

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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