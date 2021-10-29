Детская театральная школа готовится к 25-летию

Детская театральная школа в конце года отметит 25-летие. Дети, начиная с самого раннего возраста, обучаются на базе учреждения основам актёрского мастерства, художественно-постановочной работе, эстетическому развитию. В Детской театральной школе тихо и безмятежно, лишь из одного класса доносятся звуки пианино.

Такое затишье временное, бывает лишь в «пересменку». Всего в школе обучаются около восьмисот детей и подростков. Опытные педагоги раскрывают в них музыкальные, актёрские и художественные таланты. На сценических площадках ставят спектакли и проводят концерты. Мало кто задумывается, сколько человек трудится за кулисами.

Светлана Асташенкова, директор Детской театральной школы города Мурманска: «Наша театральная школа отличается тем, что га уроке присутствует вспомогательный персонал, технические службы. И художник по свету, и звукорежиссёр, монтировщик сцены. Это огромнейший штат, который необходим нашей школе».

Недавно в детской театральной школе провели традиционный праздник «Первый шаг». На нём чествовали вновь пришедших учеников и молодых специалистов учреждения.

20 декабря школа отметит 25-летие. Пока сказать о том, в каком формате пройдёт торжество, из-за пандемии сложно. В прошлом году, например, новогодние спектакли провели на большой сцене, а кукольное представление показали в онлайн-формате.