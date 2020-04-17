Детская театральная школа Мурманска успешно работает в онлайн-формате

Неизбежный переход на такую форму занятий в связи с риском распространения коронавирусной инфекции здесь предвидели, и начали подготовку к выходу в Интернет немного раньше общеобразовательных школ. Ребята сумели быстро перестроиться, занимаются с удовольствием, уроков не пропускают.

Самой сложной, по мнению педагогов, стала первая неделя учебы в школе после каникул, так как синхронизировать творческое и обязательное образование ребятам давалось непросто. Но сейчас все втянулись. Удалось сохранить прежнее расписание занятий, так удобнее всем. Активное участие принимают и родителя, во всем стараются помогать.

Пока онлайн-уроки доступны только для ребят школьного возраста, но педагоги Детской театральной школы планируют привлечь к новому формату всех своих учеников.

Светлана Асташенкова, директор детской театральной школы г. Мурманска: «У нас в школе обучаются 816 человек, но из них где-то половина – дети, которые обучаются на направлении раннее эстетическое развитие. Вот этих деток, это детсадовские, перевести на дистанционное не смогли. Хотя, пожелания родителей есть, чтобы мы записали уроки по пению, по ритмике, по худтруду, чтобы они могли воспользоваться ими в Сети. Мы над этим работаем».