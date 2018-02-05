Детская забава приобретает международный статус

Детская забава, по взрослым правилам. В Мурманске состоялись игры юкигассен «Арктический кубок 2018». За снежными баталиями наблюдала и съёмочная «Арктик-ТВ».

Игра в снежки становится популярнее год от года. Самые меткие и ловки игроки вошли в состав сборной команды мурманска и в скором времени отправятся в Японию, на юбилейные соревнования.