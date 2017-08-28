Детские коляски украсили суровые экспонаты форума «Армия 2017»

Посетители форума «Армия 2017» на Северном флоте осмотрели самые крупные крейсеры ВМФ России и новейшие образцы арктической техники.

Впервые в нашем регионе выставка состоялась в прошлом году. Тогда это мероприятие посетили несколько тысяч жителей области.

Для самих военных форум «Армия 2017» - это, прежде всего, спортивное событие. В последний день выставки моряки соревнуются в гиревом спорте и перетягивании каната. В таком соревновании схитрить не получится, все решает командный дух, сила и сноровка. Победителей и призёров награждают не медалями и дипломами, а куда более практичными для пополнения затраченных сил - пирогами.

Но для обычных посетителей выставки куда интересней было посмотреть на военную технику. Машины повышенной проходимости, предназначенные для выполнения задач в Арктике, как магнит притягивали к себе внимание посетителей выставки, желающих посидеть за рулем и сфотографироваться на память. На территорию военного городка специалисты Северного флота пригнали сразу несколько двухзвенных вездеходов – в зелёном и белом камуфляже. «Витязь» может плавать, ехать и тащить 10 тонн груза в самых суровых условиях бездорожья. Так что дети для него не нагрузка.

Не меньший интерес у зрителей вызвала и экскурсия по кораблям. Для гостей военные моряки открыли крейсеры «Пётр Великий», «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Детские коляски, оставленные у трапа северянками, заметно украшают суровый серый цвет корпусов мощных кораблей.

Помимо Североморска корабли для посещения открыли и на Таймыре. Флотилия кораблей Северного флота в порту Дудинка задействована в тактических учениях. Совсем недавно экипажи боролись с условными террористами, а спустя неделю уже приняли участи в форуме.

За время работы форума «Армия 2017» на Северном флоте выставку посетили более десяти тысяч человек.