Детские письма и рисунки для военнослужащих участников СВО совсем скоро отправятся в двухсотую бригаду

В такой акции принял участие коллектив мурманского аэропорта. Главная задача – рассказать нашим соотечественникам о том, что их помнят, любят и ждут дома.

Аэропорт Мурманск принял участие в акции, предложив своим сотрудникам поддержать бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. К проекту привлекли юных северян.

Ольга Кажинская, специалист по связям с общественностью аэропорта Мурманска: «Решили, что тёплые детские рисунки будут одним из самых лучших, самых приятных видов мелочей, которые мы можем отправить и которые, как мы надеемся, передаст то тепло, которое в этих рисунках. Оно поддержит наших бойцов».

Помимо детей сотрудников аэропорта участие в акции приняли малыши из Мурманского дома ребёнка. Всего было собрано 65 рисунков и около 30 писем.

Ольга Кажинская, специалист по связям с общественностью аэропорта Мурманска: «Вот письмо в госпиталь для раненого солдата, которое ребёнок сам запаковал скотчем. Мы не будем его вскрывать. Мы хотим, чтобы вот так его отдали. Видимо, для ребёнка это было очень важно и это было его личное сообщение».

Как говорят организаторы, такие, казалось бы, маленькие волонтёрские инициативы получают у солдат большой отклик.

Александр Федухин, создатель и руководитель молодёжного гражданского патриотического отряда «Боец»: «Они, когда приезжают к нам, начинают с того, что приносят пироги для наших женщин. Называют их не швеи, а швеюшки. Они приносят букеты цветов, благодарят нас за поддержку бойцы бригады морской пехоты, двухсотая – ПВОшная».

В ближайшие дни письма отправят бойцам в зону СВО