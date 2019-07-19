Детские площадки в Мурманске растут, как грибы

Ещё одна совсем скоро появится в Первомайском округе областного центра.

В прошлом году дворы домов № 20 и 22 по улице Достоевского были капитально отремонтированы. Здесь обновили проезды и тротуары, починили лестницы. В этом году по просьбе жителей на средства муниципально-частного партнерства устанавливают игровой комплекс.

Но рабочие столкнулись с трудностями: из-за скалистой местности приходится работать отбойным молотком, чтобы установить спортивные тренажеры, песочницу и качели.

«Хотелось бы, чтобы жильцы берегли эту площадку, потому что мы, к сожалению, отмечаем такие моменты, что не всегда горожане бережно относятся к дворовым конструкциям, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – А это же деньги из бюджета, это силы, люди стараются. Я думаю, что этот уголок станет уютным для детей, как мы видим в ряде различных районов нашего города, в Первомайском районе».