Детские сады и школы области продолжают преображать в рамках проекта «Арктическая школа»

Совсем скоро в школе №21 Мурманска откроется ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

В этом году в школе №21, благодаря участию в программе «Арктическая школа», грядут большие перемены. Здесь обновили спортивный зал, активно идут работы по ремонту нового ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра.

Оксана Кочетова, заместитель директора по воспитательной работе школы №21 г. Мурманска: «В этом учебном году в нашей школе открывается ресурсный класс. Обязательным условием для детей с аутистическим спектра развития является создание правильно организованной среды. Наличие структуры помогает им снизить беспокойство, уменьшить страх, помогает им в дальнейшем организовать свою деятельность с минимальной поддержкой взрослого».

В школе уже более 10 лет действует психологическая служба, которая помогает в работе с детьми с особенностями. В её состав входят дефектолог, логопед, тьютор, психолог.

Яна Рахаева, учитель дефектолог школы №21 г. Мурманска: «Работа наша непростая, просит индивидуального подхода. Мы ищем этот индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Первый класс - это социализация. Дальше - те проблемы, которые у учеников есть, мы их корректируем и помогаем в образовательном процессе».

Но теперь для детей с расстройствами аутистического спектра появится новое пространство как для научной, так и внеурочной деятельности с зонами для индивидуальных и групповых занятий, сенсорной разгрузки и современным интерактивным оборудованием. Сейчас в классе идёт ремонт, оборудование уже закуплено и с ним активно знакомятся педагоги.

Ия Чемеркина, директор школы №21 г. Мурманска: «Мы закупили оборудование для ресурсного класса. Это обнимательные машины, кресла, много другого оборудования для учителей-дефектологов, логопедов, психологов. Хотелось бы сказать слова благодарности команде губернатора, лично Андрею Владимировичу за то внимание и ту заботу, которую проявляют сейчас к школе. Такого преобразование, которое происходит, у нас не было с начала строительства школы».

А обновленный спортивный зал уже успели оценить ученики школы №21. Теперь он выглядит современно и стильно, играть в нём - одно удовольствие. Но больше всего ребят порадовал ремонт раздевалок.

Екатерина Серова, советник по воспитанию школы №21 г. Мурманска: «Принимала участие в этом проекте вся наша школьная общественность, школьный педагогический коллектив и родительское сообщество, и дети в том числе. Мы объявили конкурс на создание лучших проектов «Спортзал моей мечты». Ребята приготовили рисунки, проекты, коллажи различного рода, мы выбрали лучший».

Всего этом году в рамках программы «Арктическая школа» в нашем регионе появится 80 новых пространств. За время реализации проекта все школы Мурманской области смогли улучшить свои условия.