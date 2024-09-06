Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствахРедакция «Арктик-ТВ» ищет ОПЕРАТОРА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.24 19:30

Детские сады и школы области продолжают преображать в рамках проекта «Арктическая школа»

Совсем скоро в школе №21 Мурманска откроется ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

В этом году в школе №21, благодаря участию в программе «Арктическая школа», грядут большие перемены.  Здесь обновили спортивный зал, активно идут работы по ремонту нового ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра.

Оксана Кочетова, заместитель директора по воспитательной работе школы №21 г. Мурманска: «В этом учебном году в нашей школе открывается ресурсный класс. Обязательным условием для детей с аутистическим спектра развития является создание правильно организованной среды. Наличие структуры помогает им снизить беспокойство, уменьшить страх, помогает им в дальнейшем организовать свою деятельность с минимальной поддержкой взрослого».

В школе уже более 10 лет действует психологическая служба, которая помогает в работе с детьми с особенностями. В её состав входят дефектолог, логопед, тьютор, психолог.

Яна Рахаева, учитель дефектолог школы №21 г. Мурманска: «Работа наша непростая, просит индивидуального подхода. Мы ищем этот индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Первый класс - это социализация. Дальше - те проблемы, которые у учеников есть, мы их корректируем и помогаем в образовательном процессе».

Но теперь для детей с расстройствами аутистического спектра появится новое пространство как для научной, так и внеурочной деятельности с зонами для индивидуальных и групповых занятий, сенсорной разгрузки и современным интерактивным оборудованием. Сейчас в классе идёт ремонт, оборудование уже закуплено и с ним активно знакомятся педагоги.

Ия Чемеркина, директор школы №21 г. Мурманска: «Мы закупили оборудование для ресурсного класса. Это обнимательные машины, кресла, много другого оборудования для учителей-дефектологов, логопедов, психологов.  Хотелось бы сказать слова благодарности команде губернатора, лично Андрею Владимировичу за то внимание и ту заботу, которую проявляют сейчас к школе. Такого преобразование, которое происходит, у нас не было с начала строительства школы».

А обновленный спортивный зал уже успели оценить ученики школы №21. Теперь он выглядит современно и стильно, играть в нём - одно удовольствие. Но больше всего ребят порадовал ремонт раздевалок.

Екатерина Серова, советник по воспитанию школы №21 г. Мурманска: «Принимала участие в этом проекте вся наша школьная общественность, школьный педагогический коллектив и родительское сообщество, и дети в том числе. Мы объявили конкурс на создание лучших проектов «Спортзал моей мечты». Ребята приготовили рисунки, проекты, коллажи различного рода, мы выбрали лучший».

Всего этом году в рамках программы «Арктическая школа» в нашем регионе появится 80 новых пространств. За время реализации проекта все школы Мурманской области смогли улучшить свои условия. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире00:40«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:05«Медленное ТВ-Камин».04:50«Нерешительный жених». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Рост потребительского кредитования в Мурманской области замедлился-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены слабо поднимаются, курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика