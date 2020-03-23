Детские сады Мурманска - одни из лучших в России

Дошкольное образование в столице Заполярья отметили на федеральном уровне - два мурманских детских сада стали победителями Всероссийского конкурса «Достижения образования».

Детский сад № 73 – один из победителей Всероссийского конкурса. Награда такого уровня - гордость для заведующей Натальи Комиссаровой и заслуга всего коллектива. Садик состоит из двух корпусов, один из них на ул.Павлика Морозова открыли совсем недавно для деток с ограниченными возможностями здоровья. На дистанционный смотр-конкурс коллектив представил свои методические наработки.

Наталья Комиссарова: «Уклон был на развитие речи, естественно, на работу специалистов с этими детками и, естественно, на здоровый образ жизни. Это везде красной чертой прослеживается в любых методических наработках, потому что это на первом месте, здоровье детей - на первом месте».

Второй победитель - детский сад № 15. Коллектив учреждения находится в постоянном поиске современных технологий и методов работы с дошколятами.

Надежда Бояркина: «У нас большой опыт работы по направлению художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Там были очень интересные формы работы, например, пескография, рисование на воде эбру, много других материалов, в том числе, работа с родителями».

Взаимодействие родителей и педагогов отмечает и глава Мурманска Андрей Сысоев. Он уверен, что те высокие результаты, которые показывают наши дети в школах, это результат и заслуга совместной работы воспитателей и родителей.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Наши мурманчане отличаются тем, что они очень любят своих детей и заботятся об их завтрашнем дне, об их будущем».

Андрей Сысоев поблагодарил руководителей и коллективы образовательных учреждений за высокие и заслуженные результаты и пожелал дальнейших успехов.