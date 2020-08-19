Детские сады Мурманска готовятся к скорой встрече воспитанников

В одних учреждениях ремонтные работы уже завершены, а в других пока продолжаются. Так, в детском саду № 87 двери для детей распахнутся только в октябре, потому что здесь ведутся серьёзные работы.

В этом году детский сад № 87 сильно преобразится. Помимо косметического ремонта, который и так здесь делают ежегодно, во всем здании заменили сети отопления и водоснабжения, модернизируют тепловой пункт. Но главной радостью, по словам сотрудников, стала новая плитка в туалетах, пищеблоке и прачечных.

Анастасия Тетенова, и.о. заведующей детского сада № 87 г . Мурманска: «Потому что было очень страшно туда заходить уже. Каждый год думали, как бы эта плиточка сверху не свалилась в суп. Ещё у нас полностью идёт замена линолеума. Линолеум очень старый был, поизносился. Теперь его комплексно меняют по всему саду».

Здание детского сада 1967 года постройки, поэтому все проблемные моменты, возникшие за годы эксплуатации, необходимо решать сейчас. Чем собственно и занимаются сотрудники. Депутаты городского Совета осмотрели учреждение и остались довольны ремонтными работами.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня говорят жители города, которые вынуждены были в летний период водить детей в другие детские сады: «Деткам очень тяжело психологически воспринимать новые стены, приходить по другим адресам, как бы там не было хорошо и уютно. Все равно им лучше и комфортнее себя чувствовать в родном детском саду». Я думаю, скоро они будут приятно удивлены, снова с большей радостью будут ходить в свой любимый «Одуванчик».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В этом детском саду к 1 октября будет завершён косметический ремонт. Будут отремонтированы прачечная, туалеты и группы для детей разного возраста».

Всего в этом дошкольном учреждении 11 групп, две из которых для детей с нарушениями речи, а три - ясельные. Всего здесь около 240 воспитанников, которые с нетерпением ждут возвращения в любимый садик.