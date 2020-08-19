Детские сады Мурманска готовятся к скорой встрече воспитанников
В одних учреждениях ремонтные работы уже завершены, а в других пока продолжаются. Так, в детском саду № 87 двери для детей распахнутся только в октябре, потому что здесь ведутся серьёзные работы.
В этом году детский сад № 87 сильно преобразится. Помимо косметического ремонта, который и так здесь делают ежегодно, во всем здании заменили сети отопления и водоснабжения, модернизируют тепловой пункт. Но главной радостью, по словам сотрудников, стала новая плитка в туалетах, пищеблоке и прачечных.
Анастасия Тетенова, и.о. заведующей детского сада №
Здание детского сада 1967 года постройки, поэтому все проблемные моменты, возникшие за годы эксплуатации, необходимо решать сейчас. Чем собственно и занимаются сотрудники. Депутаты городского Совета осмотрели учреждение и остались довольны ремонтными работами.
Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня говорят жители города, которые вынуждены были в летний период водить детей в другие детские сады: «Деткам очень тяжело психологически воспринимать новые стены, приходить по другим адресам, как бы там не было хорошо и уютно. Все равно им лучше и комфортнее себя чувствовать в родном детском саду». Я думаю, скоро они будут приятно удивлены, снова с большей радостью будут ходить в свой любимый «Одуванчик».
Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В этом детском саду к 1 октября будет завершён косметический ремонт. Будут отремонтированы прачечная, туалеты и группы для детей разного возраста».
Всего в этом дошкольном учреждении 11 групп, две из которых для детей с нарушениями речи, а три - ясельные. Всего здесь около 240 воспитанников, которые с нетерпением ждут возвращения в любимый садик.