Детские сады Мурманска готовятся принимать отдохнувших юных северян

До нового учебного года осталось всего две недели. К началу сентября все учебные заведения должны быть в полном порядке. Особое внимание городские власти уделяют детским садам. Специально для них в муниципалитете работает программа «Тёплое окно». Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сегодня проверил, как идёт подготовка в детском саде № 97, который занимается воспитанием особых деток.

Просторные светлые помещения, красивая мебель и обновлённый пищеблок - садик № 97, расположенный на улице Трудовые резервы, к приёму детей почти готов. Сейчас в нём завершаются покрасочные работы, в коридорах пахнет краской. Кроме того, в этом дошкольном образовательном учреждении полностью поменяли системы горячего теплоснабжения, установили видеонаблюдение и новые стеклопакеты на окнах.

- Может быть, самый важный результат за последнее время это то, что мы смогли заменить тут все окна - 75 штук, - отметил во время визита Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В детском саду стало комфортно, несмотря на достаточно большой возраст здания.

Скоро садику исполнится 50 лет. Однако сегодня он выглядит свежее многих более молодых учреждений и старается идти в ногу со временем. В дошкольном учреждении сформирована единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха. В прошлом году детский сад стал победителем в региональном конкурсе на получение грантов в номинации «Детский сад будущего». Благодаря этому здесь появилось современное оборудование для слабослышащих ребят - инфракрасная беспроводная система усиления звука.

- Замечательная система, она может настраиваться на любые слуховые аппараты детей и создаёт комфортную звуковую среду в группе, - поясняет Галина Галыгина, заведующая детским садом № 97. – С её помощью гасятся все шумовые помехи, деткам очень комфортно воспринимать информацию на слух.

Работа по обновлению дошкольных образовательных учреждений в Мурманске ведётся по всем районам. Делают не только косметические ремонты и устанавливают новые окна, но и закупают новые игрушки. Пока всё идёт по плану, без сбоев и задержек. А значит, в новом учебном году ребятам в детских садах будет комфортно.