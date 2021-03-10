Детский центр «Океан» 40 лет готовит «морских волков»

Ребята изучают необходимую теорию и проходят практику на судах, в том числе и на теплоходе «Клавдия Еланская».

Многие мальчишки и девчонки, родившиеся в портовом городе, мечтали хоть раз в жизни побывать в открытом море, бороздя водную гладь на большом судне. Или смоделировать собственный корабль и отправить его на встречу приключениям. Исполниться этим желаниям помогают в детском морском центре «Океан».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «То удовольствие, с каким дети занимаются здесь, это очень важно. То, что я здесь сегодня увидел, это действительно очень хорошо, когда можно потрогать руками настоящий судовой двигатель».

В кабинетах ребята изучают историю флота, основу судовождения и шлюпочного дела, а также другие необходимые будущему морскому волку теоретические дисциплины. Но все самое интересное начинается на практике, которую ученики проходят на судах. Подготовить к ней школьников могут только опытные моряки, но не каждый из них готов и умеет передать свои знания детям.

Антон Овсянкин, директор Детского морского центра «Океан»: «Нам нужны кадры, которые работали в море, которые знают, что такое море и могут эти знания передать детям. Люди готовы идти работать, но, когда они сталкиваются с детьми, они не могут передать эти знания. Они прекрасные специалисты в море, они прекрасно знают свои суда и все правила, но именно рассказать это детям, возникают проблемы, какой-то страх».

Несмотря на это, центр вот уже 40 лет обучает школьников морскому делу, готовит их к поступлению в профильные вузы страны. А с недавних пор в «Океане» стало развиваться новое направление – судомоделирование, пользующееся особой популярностью у ребят.