Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей об ухудшении погодных условийРоскомнадзор приступил к правовому «воспитанию» интернет-сервиса «Твиттер»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.21 19:30

Детский центр «Океан» 40 лет готовит «морских волков»

Ребята изучают необходимую теорию и проходят практику на судах, в том числе и на теплоходе «Клавдия Еланская».

Многие мальчишки и девчонки, родившиеся в портовом городе, мечтали хоть раз в жизни побывать в открытом море, бороздя водную гладь на большом судне. Или смоделировать собственный корабль и отправить его на встречу приключениям. Исполниться этим желаниям помогают в детском морском центре «Океан».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «То удовольствие, с каким дети занимаются здесь, это очень важно. То, что я здесь сегодня увидел, это действительно очень хорошо, когда можно потрогать руками настоящий судовой двигатель».

В кабинетах ребята изучают историю флота, основу судовождения и шлюпочного дела, а также другие необходимые будущему морскому волку теоретические дисциплины. Но все самое интересное начинается на практике, которую ученики проходят на судах. Подготовить к ней школьников могут только опытные моряки, но не каждый из них готов и умеет передать свои знания детям.

Антон Овсянкин, директор Детского морского центра «Океан»: «Нам нужны кадры, которые работали в море, которые знают, что такое море и могут эти знания передать детям. Люди готовы идти работать, но, когда они сталкиваются с детьми, они не могут передать эти знания. Они прекрасные специалисты в море, они прекрасно знают свои суда и все правила, но именно рассказать это детям, возникают проблемы, какой-то страх».

Несмотря на это, центр вот уже 40 лет обучает школьников морскому делу, готовит их к поступлению в профильные вузы страны. А с недавних пор в «Океане» стало развиваться новое направление – судомоделирование, пользующееся особой популярностью у ребят.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Ведомства заставили присмотреться к росту цен на товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 22 копейки, евро – на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика