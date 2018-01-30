Детский городок «Сказка» около Семёновского озера продолжают реконструировать

Жители Мурманска с особым чувством относятся к этой небольшой площадке возле Семёновского озера. Раньше здесь располагался детский городок, кирпичные стены и замки с башенками, которого стали своеобразным символом областного центра. Но время шло, конструкции обветшали и стали небезопасны для игр, кроме того, на территории комплекса появились питейные заведения и тогда весь сказочный флер окончательно пропал.

Местные власти решили вмешаться в ситуацию, долго судились с арендаторами площадки, а после того как выиграли дело, было решено произвести полную реконструкцию детского городка.

Сейчас здесь кипит подготовительная работа: выполнена планировка территории, возведено помещение хозяйственного блока и уже виднеется обновленная кирпичная стена. Ход работ проверили депутат Государственной Думы Алексей Веллер и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

- Что касается того самого городка «Сказка», то отрадно, что к концу 2019 года город Мурманск получит замечательный детский комплекс, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. – Здесь будет проведена действительно серьёзная реконструкция, будет создана зона отдыха, которая уместно завязывается и с набережной Семёновского озера.

Как будет выглядеть детский городок, можно оценить по эскизам дизайнеров, на которых изображены три детские площадки для ребят разного возраста и центральная инсталляция с персонажами из сказки 12 месяцев.

- Могу сказать, что сегодня на презентации, которую мы с вами посмотрели, для меня главной оценкой проекта стали слова восторга, которые прозвучали со стороны журналистов: «Ой, как здорово!», - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Несмотря на то, что работают строители на объекте довольно усердно и в любую погоду, откроют самую большую и интересную, с точки зрения детского внимания, площадку только осенью. Красную ленточку городские власти обещают перерезать в конце октября текущего года.