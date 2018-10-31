Детский лагерь «Гандвиг» принял школьников на каникулы

У школьников начались первые осенние каникулы. Детский лагерь «Гандвиг» открыл новую смену для ребят со всей области, которые смогут набраться сил перед началом четверти, раскрыть свои таланты и обрести друзей из разных уголков Кольского полуострова.

Для учеников наступила приятная и долгожданная пора каникул, когда можно забросить тетради и учебники подальше и хоть на время позабыть о домашних заданиях. А тем, кому особенно повезло, отправились в оздоровительные лагеря, которые находятся как в черте областного центра, так и в живописных уголках, далеко за его пределами.

Детский центр работает уже более 80 лет. В тяжёлые для страны времена он был на несколько лет закрыт, но в 2000-х началось его активное восстановление. С тех пор в нем успели отдохнуть тысячи заполярных ребят, под руководством чутких педагогов. С некоторыми выпускниками лагеря педагоги до сих пор поддерживают теплые отношения.

В истории «Гандвига» есть примечательная история, в 2010 году здесь была развернута съемочная площадка. Снимали сериал «Раскол» режиссера Николая Досталя. Фильм сняли, а деревянные декорации в виде часовни и старинных построек оставили по просьбе дирекции детского лагеря. Территория, на которой расположился детский центр, по-настоящему потрясает своей красотой, кроны сосен буквально щекотят небо, а воздух насыщенный фитонцидами, поднимает настроение и щеки от него мгновенно розовеют. А еще подопечные лагеря теперь смогут еще больше времени проводить на свежем воздухе, гоняя мяч на новой спортивной площадке.

Установка многофункционального спортивного поля взамен устаревшего, радует и руководителя лагеря, ведь привить любовь к здоровому и активному образу жизни станет гораздо проще и приятней на таком современном оборудовании.

Траловый флот, старейшее рыбопромышленное предприятие Мурманской области, которое входит в холдинг «Норебо», уже на протяжении нескольких лет помогает детскому лагерю «Гандвиг» реализовывать их самые смелые задумки, чтобы отдых оставался в памяти ребят одним из самых ярких впечатлений детства. Но на достигнутом, по словам председателя Совета директоров, они останавливаться не намерены.

Главная цель работы лагеря - оздоровить детей, которые живут на севере, во время школьных каникул. Путевки через региональное Министерство образования распространяются по муниципалитетам. Всего за год здесь отдыхают восемьсот детей в возрасте от 6 до 18 лет, для некоторых такая самостоятельная поездка без родителей первая, поэтому поначалу скучают по ним.

Смена продлится всего неделю, но и этого времени хватит, чтобы раскрыть свои таланты и создать творческие тандемы. Девочки всего за день смогли познакомиться, подружиться и станцевать так будто бы они долго репетировали перед выступлением.

К предстоящему открытию лагеря подготовка более чем серьезная, в актовом зале не умолкает музыка, и репетиция номеров не заканчивается практически ни на минуту. Тут даже есть свои опытные конферансье, которые готовы поделиться знаниями с вновь прибывшими школьниками.

В «Гандвиге» есть хорошая традиция начинать новый день с 9 утра, что относительно поздно для таких детских организаций, но руководитель лагеря Юрий Рыжанков, считает что здоровый, крепкий сон во время каникул это первый залог хорошего самочувствия. А восстанавливают силы в течение активного дня ребята в столовой, ее в прошлом году обновили, а так как питание для детей здесь пятиразовое трудно переоценить значимость такого помещения для всего лагеря.

Впереди у ребят целая каникулярная неделя, насыщенная событиями. А потом школьники и педагоги разожгут во дворе прощальный костер, что ознаменует закрытие первой осенней смены. Дети разъедутся по домам, а лагерь будет готовиться к встрече с новыми подопечными, которые вновь наполнят смехом и весельем «Гандвиг».