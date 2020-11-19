Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Алевтиной Андреевой. Детский омбудсмен отчиталась о своей работе в должности.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области, сообщила, что за четыре месяца в адрес уполномоченного поступило 104 обращения, из которых почти половина остаётся на контроле. Это те обращения, которые перешли в судебную плоскость, мирным путём к договорённостям по ним прийти не удалось.

В рамках встречи Андрей Чибис и Алевтина Андреева также обсудили дальнейшие направления работы с детьми в регионе. Детский омбудсмен рассказала, что тематика обращений абсолютно разная и включает вопросы по правам ребёнка на семью, жилище, получение медицинских услуг, в том числе лекарственного обеспечения, другие проблемы.