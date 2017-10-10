Детский сад № 105 будет представлять Мурманск на региональном уровне

Самый лучший детский сад тот, где внимательно относятся к особым и к обычным детям. В Мурманске провели конкурс дошкольных учреждений. Судьи искали дошкольное учреждение с наличием качественных программ для ребят, нуждающихся в особой заботе. За звание победителя сражались половина всех детских садов города. Кому в 2017 году выпала честь представить столицу Заполярья на региональном уровне, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

«Самый лучший я», - сегодня эту песню дети посвящают своим дошкольным учреждениям. В конкурсе принимают участие около тридцати детских садов Мурманска. В этом году судьи оценивают, какие условия в них созданы для особых детей. Таких ребят в столице Заполярья около двух тысяч. И 150 из них – инвалиды.

- Как правило, посещение детских садов для таких детей - это хороший толчок к социальной адаптации их, подготовка к будущему обучению ребёнка, - говорит Ольга Кожина, начальник сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации г.Мурманска.

Главным критерием оценки стало наличие специальных образовательных программ. В этом плане абсолютным победителем коллеги признали 105-й детский сад, где в равной степени созданы отличные условия для обычных детей и ребят, нуждающихся в повышенном внимании. «В наших группах детей немного - от 10 до 12 человек, - рассказывает Майя Соколова, заведующая детским садом № 105 г .Мурманска. - Когда один ребёнок включается в состав такой группы, то остальные дети не страдают. Его втягивают в мероприятия, начиная с утренников».

На этом конкурс не окончен. Далее победитель и призеры муниципального этапа представят город на региональном уровне.