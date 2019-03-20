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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.19 19:30

Детский сад № 97 Мурманска отпраздновал свой 50-летний юбилей

В честь круглой даты преподавательский коллектив и воспитанники дошкольного учреждения устроили праздничный концерт.

Детский сад № 97 был открыт в  Мурманске далёком 1969 году. С тех пор в него каждый день приходят малышей от полутора до семи лет. На базе детского сада функционируют логопедические пункты, консультационный центр для родителей. Педагоги стремятся обучать детей по самым современным стандартам, используя инновационные технологии. Тут даже есть группы, где ребят обучаются на двух языках: русском и английском.

 «Сегодня замечательный праздник у коллектива детского сада – мы празднуем своё пятидесятилетие, - говорит Галина Галыгина, заведующая детским садом № 97 г.Мурманск. -  У нашего сада нет названия, но сегодня цифра «97» стала определённым знаком качества, символом учреждения, где работают яркие, творческие, профессиональные педагоги - заботливые, внимательные и очень добрые люди, любящие своё дело».

По словам заведующей, праздник буквально захватил весь детский сад. Все группы - от мала до велика - готовят выступления для концерта. Танец докторов, выступления реперов и изящное представление юных балерин покорили сердца зрителей. Разнообразное представление не смогла пропустить и депутат городского Совета Антонина Таран: «Поздравляем детский сад с его юбилеем! Желаем коллективу здоровья, удачи, процветания и всего-всего доброго!»

В честь пятидесятилетия детского сада депутат Совета депутатов города Мурманска в торжественной обстановке вручила руководству дошкольного учреждения памятный адрес.

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