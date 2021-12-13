Детский сад №151, расположенный по адресу Молодёжный проезд, 1 был признан лучшим дошкольным учреждением Мурманской области

Детский сад №151 открыл свои двери для маленьких северян практически 30 лет назад. В последние годы учреждение участвует в различных акциях, к примеру, в 2017 году работники садика воплотили в жизнь волонтёрскую программу «Сделаем мир чище своими руками». Также воспитателями был разработан проект «PROЭКО для дошколят», посвящённый вопросам экологии. Сейчас у детей есть эколаборатория, где они в искусственных условиях выращивают капусту, укроп, петрушку.

Галина Лупанова, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №151» г. Мурманска: «Мы знаем, что в районах Крайнего севера зима у нас, в основном, девять месяцев, дети не всегда могут в естественных условиях наблюдать за ростом и развитием растений. Поэтому для того, чтобы расширить экологические знания у детей дошкольного возраста, мы решили попробовать выращивать растения в искусственных условиях, чтобы дети могли знать и видеть, как из маленького семечка вырастает большое, красивое растение».

Помимо этого, воспитатели следят за современными образовательными тенденциями и стараются вводить новые формы обучения, связанные в том числе с занятиями на свежем воздухе. И одной из таких форм стала японская игра юкигассен. По сути – это вариант командной игры в снежки, только здесь баталии проходят на очерченном участке поля, с установленными укрытиями, а дети облачены в специальную защиту. Основная цель в юкигассене – захват флага противника.

Ребята поглощены новой игрой, а родители могут не переживать за безопасность своих чад. Благодаря творческой инициативе педагогов, в этом году учреждение стало победителем регионального конкурса «Детский сад Мурманской области – 2021» в номинации «Точки роста» интеллектуального развития воспитанников. Областной этап конкурса завершился в октябре, его цель - выявления самых эффективных практик по развитию способностей и потенциала юных северян.