Детский сад №89 скоро откроет двери для юных мурманчан

Работы на объекте практически завершились, к 1 октября сюда должны вернуться дети. Дошкольное образовательное учреждение посетил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Проблема с детским садиком №89 несколько дней назад сильно взбудоражила мурманчан, которые водят сюда своих детей. Дело в том, что к 1 сентября сдать учреждение в эксплуатацию не успели. Проблема была с водой - сгнили сети, их нужно было менять.

Наталья Позднеева, заведующая детским садом №89 г. Мурманска: «На сегодняшний день ремонтные работы находятся в стадии завершения. Это были плановые ремонтные работы. Они были спланированы специально на летний оздоровительный период».

При этом ресурсоснабжающую организацию ГОУП «Мурманскводоканал» об этом предупредили лишь тогда, когда дело начало приобретать общественный резонанс. Сообщили ресурсникам о беде родители.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Получается, что первого сентября он должен был быть запущен. Мне написали, что первого сентября наших детей разбрасывают по другим садикам, а туда ходят 500 детей - он один из самых крупных в районе. Вот такая ситуация, помогите. Я на работу пришёл, дал команду разобраться, что происходит. Был удивлён, что всем вот так вот всё равно».

Специалисты действовали оперативно и за два дня сделали свой объём работ. Дело оставалось за подрядной организацией, нанятой комитетом по образованию города Мурманска. Сейчас заменили и эту часть сетей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь хотел бы отметить слаженную работу ресурсоснабжающей организации и подрядчика - комитета по образованию, которые вместе, буквально за последние четверо суток, завершили все работы, связанные с коммунальными сетями. Это ещё раз говорит о том, что при координации работы не только подрядных организаций, но и ресурсоснабжающих организаций в наших образовательных учреждениях мы можем вовремя готовиться к зиме».

Осталось лишь провести работы по благоустройству территории, заасфальтировать раскопанные участки дорог и тротуаров. Завершить этот этап обещают к 24 сентября. К 22 сентября специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» проведут промывку сетей и возьмут пробы воды на анализ.