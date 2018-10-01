Детский сад «Брусничка» отметил круглую дату

За 40 лет работы дошкольное учреждение выпустило сотни малышей, а для воспитателей стало вторым домом, где каждый ребёнок становится родным.

Звонкие голоса маленьких северян в детском саду «Брусничка» звучат на протяжении вот уже 40 лет. Здесь малыши заводят своих лучших друзей и знакомятся с первыми в жизни учителями. Воспитателями, как говорят, становятся не случайные люди, только те, кто готов ежедневно дарить тепло и доброту.

- У нас очень сплочённый и творческий коллектив. Но это не только сотрудники, у нас не менее творческие и талантливые родители, - говорит Эльвира Сердюченко, старший воспитатель детского сада. – Поэтому в такой семье не может не быть самых талантливых, самых лучших детей.

Сотрудники учреждения по праву гордятся сборной детского сада по фитнесс аэробике. Девчонки в ярких нарядах и со жгучей энергетикой уже не первый год покоряют жюри и становятся призерами конкурсов среди дошколят.

- Детский сад открылся 40 лет назад. Если для человека это много, то для учреждения это совсем немного, - считает Ирина Павлова, заведующая ДОУ № 19 «Брусничка». – Поэтому, если считать не годами, а десятками, то наш детский сад только в средней группе, до подготовительной ему ещё далеко.

На праздник, посвящённый юбилею учреждения, пришли мамы и папы, которые сами когда-то были воспитанниками «Бруснички», а теперь, став родителями, привели своих детей в стены родного сада, который запомнился им вкусной кашей и добрыми наставниками.

- Я помню, какой он был, как он постепенно расцветал, - говорит Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск. - Здесь замечательный коллектив единомышленников.

Большая и дружная семья из детей, родителей и педагогов не планирует останавливаться на достигнутых результатах. Их ждут новые победы, которые легко добиваться, если все делать дружно и вместе.