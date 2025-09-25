Детский сад и школа работают в новом формате, но в прежних традициях – с заботой о детях, с комфортом для родителей

Реорганизация образовательных учреждений коснулась и ЗАТО Александровск. Например, один из детских садов присоединился к школе №1.

Приходилось вставать пораньше и делать крюк, чтобы развести детей по разным корпусам детского сада. С сентября проблема для Веры Казаковой, мамы двух малышек, разрешилась. Их девушка теперь приводит в одно здание, причём новое, построенное в рамках проекта «Демография» в 2020 году.

Вера Казакова, родитель воспитанника, г. Полярный: «Замечательно, ребёнок обрадовался, потому что младшую мы приводили изначально сюда. Старшая сравнивала: группы больше, светлее, удобнее. Она всегда спрашивала: «Когда мы пойдём? Я тоже хочу, здесь интереснее!». И удобство, конечно: обоих детей можно привести в один сад, чтобы не бегать, по логистике удобнее. Поэтому сейчас мы довольны, всё чудесно».

Всё это – результат реорганизации детского сада «Умка», который вместе со школой №1 имени Погодина стал единым образовательным «организмом». Таким переменам рады и дети, ведь им есть с чем сравнить. Старое здание нуждалось в полноценном капитальном ремонте, территория для прогулок была значительно меньше.

Полина Казакова, г. Полярный: «Здесь яркий детский садик, здесь красивая детская площадка, она очень большая».

Процесс слияния дошкольного учреждения и школы начался ещё в прошлом учебном году. Руководитель отмечает, что старались провести реорганизацию комфортно, прежде всего, для родителей. Педагогический состав инициативу также поддержал.

Маргарита Буряк, воспитатель школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Благодаря объединению усиливается преемственность дошкольного образования и начального - ребёнок знакомиться со школой до того, как туда пошёл».

Объединение детского сада и школы обеспечит комфортный переход дошколят в младшее школьное звено: у подготовительной группы начинаются более серьёзные занятия с их будущим первым учителем.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «И этот учитель поведёт в школу - в 1 класс этих детей, чтобы этот «бесшовный» переход прошёл безболезненно».

Юлия Комиссарова, воспитатель школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Это будет безболезненный переход в школу: они будут знать учителя, придут в класс к знакомому человеку. Это будет и для родителей, и для детей очень комфортно».

Знакомство с педагогом у будущих первоклассников уже началось. Ранее для уроков родителям приходилось приводить детей в учреждение по субботам, где на платной основе малышей учили считать, писать и читать. Важно, что такие занятия для воспитанников погодинской первой школы теперь сэкономят семейный бюджет.

Лариса Куканова, воспитатель школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Теперь бесплатно, занятия идут во время учебного процесса, а не в выходные дни. Будет удобно и детям, и родителям».

В первой погодинской школе уже несколько лет работают профильные классы, в том числе и психолого-педагогические. Первые результаты уже очевидны: выпускники выбирают специальности педагогических факультетов вузов региона и страны. А благодаря практике, предусмотренной образовательной программой, ребята смогут получить первый опыт.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Когда дети будут приходить к малышам, заниматься с ними, играть, попробовать себя в профессии, то смогут понять для себя, подходит это им или не подходит».

Появляются в школе и новые традиции, формирующие общность и единство.

Елена Иванова, старший воспитатель школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Наши воспитанники готовят поздравления и скоро пойдут поздравлять своих будущих учителей в школу с Днём учителя».

Педагоги ведут важную методическую работу, нащупывают возможности для внедрения новых занятий для дошколят, например, в перспективе – вести уроки английского языка для создания лингвистической базы.