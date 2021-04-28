Детский сад на Новом Плато, 15 закрыли на ремонт до осени

Внутренние помещения детского сада уже понемногу преображаются, на стены нанесён грунт для укладки новой плитки и демонтированы старые провода.

В разработке нового дизайна групп смогли поучаствовать и воспитатели. В здании также планируется обновить сантехнику и систему теплоснабжения. По городской программе «Тёплое окно» будут установлены новые стеклопакеты. Наружные стены дополнительно утеплят, что должно существенно снизить затраты на отопление, отремонтируют и фасад. Завершить работы планируют осенью.

Анна Корж, заведующая МБДОУ №50 г. Мурманска: «Мы уже представляем, как это всё будет выглядеть, у нас в Мурманске уже есть примеры, отремонтированные детские сады. Мы сходили, изучали опыт, посмотрели, на что нам обратить внимание. Мы сами придумывали цветовую гамму в туалетных комнатах для детей, согласовывали всё это с подрядной организацией, пришли к единому мнению».