Детский сад с необычным лицом

Для депутатов Совета депутатов города Мурманска начался новый рабочий сезон. В рамках традиционного объезда народные избранники посетили детский сад № 46 в Росляково. Он имеет множество наград и назван лучшим в России.

Одно из основных направлений работы педагогов росляковского детского сада № 46 - экологическое воспитание малышей. Данное направление в образовательной программе начали вводить ещё в 2002 году. С тех пор детям рассказывают о важности сохранения природы и её даров. Вместе с наставниками воспитанники учреждения высаживают и ухаживают за растениями и цветами. В детском саду есть и теплица.

«Ребята на конкретном примере видят, с чем им придётся столкнуться в жизни, и с чем они будут более глубоко знакомиться в школе, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Коллектив замечательный, творческий. Об этом говорит даже внешнее оформление территории. У нас каждый садик имеет своё лицо, но этот имеет особенное лицо».

Это дошкольное учреждение по праву можно назвать образцовым. Коллектив несколько раз становился победителем различных всероссийских конкурсов. А в этом году заведение получило звание «Лучший детский сад России».

«Это результат совместной работы всех участников образовательного процесса: и детей, и родителей, и сотрудников детского сада», - отмечает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 в Росляково.

Это дошкольное учреждение можно ставить в пример. Впрочем, воспитатели и педагоги с радостью делятся опытом работы и методиками со своими коллегами. Ведь в их деле, главное, воспитать малышей хорошими и ответственными людьми.