Детский сад «Северное сияние» делает глаза малышей ясными

122 детский сад вот уже более 30 лет принимает воспитанников со всего города. Направленность учреждения оздоровительная в нем пребывают ребята, которым требуется особый подход для восстановления зрения. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у педагогического коллектива в День работника дошкольного образования.

Детское образовательное учреждение «Северное сияние» место, где профессиональный коллектив узких специалистов ежедневно работает с дошкольниками с нарушениями зрения. Всего в детском саду более 200 ребят, но наполняемость групп компенсирующей направленности минимальная - до 15 человек, поэтому для каждого воспитанника коррекционная программа разрабатывается индивидуально. Но праздники малыши всегда проводят вместе.

Наталья Шишло, заведующая МБДОУ 122 г. Мурманск: «Дети у нас в принципе танцуют с детками из общеразвивающих групп, поют, и такие же у них утренники абсолютно, то есть все равны».

Благодаря регулярным упражнениям и тренировкам в ортоптическом кабинете и сенсорной комнате маленькие подопечные со временем начинают видеть предметы, цвета и краски окружающего мира четче и ярче.

Андрей Сысоев, избранный глава Муниципального образования город Мурманск: «Здесь трудится команда профессионалов и не только в этом детском саду, а в мурманском образовании вообще. Коллектив педагогов, докторов, узких специалистов, это очень важно для детей, которые растут в арктическом городе за Полярным кругом. У многих наших детей действительно есть проблемы со зрением, это установленный медицинский факт. Поэтому внимание к ним должно быть особое».

В День работников дошкольного образования коллективу учреждения особо значимо внимание к их серьезному кропотливому труду, но самое главное, как признаются сотрудники «Северного сияния», для них - это видеть ясные глаза детей.