Детский сад «Тополёк» теперь с новыми окнами

В областном центре продолжается реализация городской программы «Тёплое окно». Детский сад «Тополёк», расположенный в Первомайском округе, теперь тоже может похвастаться новыми современными стеклопакетами.

Детский сад «Тополёк» заметно преобразился этим летом: фасад дошкольного учреждения стал смотреться гораздо аккуратней с новыми пластиковыми стеклопакетами, которые установили здесь на всех этажах. Раньше старые оконные рамы портили внешний вид, а зимой их приходилось утеплять. Теперь лишние хлопоты позади, а у воспитателей будет больше времени и сил для занятий с детьми.

«Зданию, в котором находится ДОУ 36 лет и любое обновление для нас радость, - говорит Татьяна Шурмелева, заведующая МБДОУ 127 (г.Мурманск). – От комплексной замены окон в здании станет тепло, комфортно, уютно и здоровье наших малышей будет лучше».

Всего в учреждении функционируют 13 групп для более 240 детей, которые совсем скоро вернутся в обновленные помещения. Света, благодаря оконным блокам, в классах стало ещё больше и визуально пространство расширилось.

«Я думаю, что обучение и воспитание юных северян будет проходить в очень комфортных условиях, что очень важно и для педколлектива, и для родителей, - отмечает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска, - потому что родители хотят, чтобы детям было комфортно и хорошо».

Напомним, программа «Тёплое окно» реализуется в Мурманске на протяжении пяти лет. За это время были обновлены более десяти тысяч оконных блоков в детских садах, школах и поликлиниках. В этом году в рамках проекта комплексно заменят окна в 23-х учреждениях.