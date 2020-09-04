Детский сад в Росляково - второй год среди лучших в стране

Звание одного из лучших детских садов в России образовательное учреждение в Росляково получило не случайно. Малыши здесь не только лепят, играют и танцуют, но и узнают о жизни растений, ухаживают за ними и даже ставят опыты. Воспитатели уделяют много внимания и патриотическому воспитанию детей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь хочется оставаться, не хочется уходить даже. Настолько здесь уютно, настолько с любовью, с душой всё сделано. Видно, что люди отдают все силы, сердце своё, через сердце пропускают работу на благо маленьких росляковцев».

На достигнутом руководство и воспитатели сада останавливаться не собираются. Они прилагают все усилия для того, чтобы детям в заведении было комфортно, а главное, интересно.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска: «Секрет, наверное, в том, что здесь работают люди, которые с душой приходят на работу, с добрым сердцем. Они отдают свою частичку души именно самым маленьким людям, человечкам, дошколятам, которые приходят в этот детский сад».

Чтобы юным росляковцам было ещё комфортнее в новом учебном году, за время каникул в садике установили водонагреватели на случай остановки котельной, отремонтировали канализацию, обновили сушилки для одежды и обуви.