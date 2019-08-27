Детский сад встретит детей 1 сентября теплом и уютом

Школы и детские сады готовятся к первому сентября, а заодно и к сезону дождей. В дошкольном учреждении, расположенном на проспекте Героев-североморцев, 78 корпус 5 тоже идут работы. Здесь ремонтируют кровлю и обновляют эвакуационные пути.

Администрация Мурманска регулярно заботится о развитии системы дошкольного образования, а чтобы дети комфортно чувствовали себя в группах, в детских садах меняют окна, ремонтируют фасады зданий, делают яркие и интересные игровые площадки. Не забывают и об обеспечении безопасности.

«В нашем детском саду в данное время проходит плановый ремонт, во время которого осуществляется установка эвакуационных выходов, - рассказывает Ирина Рыпакова, заведующая МБДОУ № 27 г.Мурманска. – Идёт монтаж противопожарных лестниц со второго этажа. Также запланирован частичный ремонт кровли. Мы надемся, что к началу учебного процесса, к 1 сентября, мы уже детский сад запустим в работу».

Работы по ремонту и организации эвакуационных выходов ведутся согласно муниципальной программе «Развитие образования». А вот на ремонт кровли, в котором так нуждался этот детский сад, городской Совет депутатов выделил дополнительное финансирование.

«Вся система образования, школы, детские сады - это, большому счёту, одна из главных забот городских органов власти, - отмечает Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Вот в этом саду частично проведена заменена системы отопления, по программе «Тёплое окно» установлены окна. Сейчас ведутся работы по созданию эвакуационных выходов. Кровлю, естественно, нужно будет доделывать до конца, это всё в планах есть. Система видеонаблюдения установлена. Комфортное и безопасное нахождение детей в дошкольном учреждении обеспечивается».

Пока все работы в дошкольном учреждении идут по графику. Подрядчик справляется. А значит, уже 1 сентября малыши вернутся в комфортный и главное, безопасный детский сад.