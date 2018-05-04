Детский шахматный турнир в Зазеркалье

Увлекательный шахматный турнир для юных любителей шахмат впервые состоялся в одном из торгово-развлекательных центров столицы Заполярья.

Здесь всё настоящее: накал страстей, борьба между соперниками и поддержка болельщиков. А вот фигуры, которыми юным гроссмейстерам выпала возможность сыграть партию, больше напоминают сказочных героев из произведений знаменитого писателя Льюиса Кэрролла. Каждому участнику турнира, ответившему на задачу, организаторы приготовили подарки. А для победителей соревнований - кубки и грамоты.

- Это мероприятие называется «Большой шахматный турнир», - рассказывает журналистам «Арктик-ТВ» Мария Ускова, организатор турнира. - Собирали мы мальчиков и девочек, которые хоть немножко умеют играть в шахматы. Идея родилась так: мы увидели замечательный большой шахматный турнир Мурманской федерации шахмат и решили использовать его у нас. Мы хотели показать, что мы умеем не только детей развлекать, но и учить их, интеллектуально развивать.

По первоначальному замыслу в турнире должны были принять участие 24 шахматиста-любителя, но заявок поступило почти вдвое больше. Таким образом, соревнования выросли не только по количеству участников, но и по времени проведения.

- Игры будут проходить по олимпийской системе, быстрые шахматы. Таким образом, после первого тура останется вполовину меньше, - поясняет Василий Порошин, главный судья турнира. - Затем снова сядем играть, а тех, кто не играл, тоже подсаживаем. И играем второй тур. Таким образом, сделаем подборку. И когда олимпийская система начнёт действовать, начнётся выбывание участников турнира.

Те, кому не удалось дойти до финала, присоединялись к интеллектуальной игре по решению шахматных задач. Весело и интересно было всем. Ребята знакомились, играли, заводили новых друзей…

Победителем турнира среди девочек стала Ксения Престинская, среди мальчиков - Никита Врублевский.