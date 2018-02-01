Детский технопарк «Кванториум-51» с рабочим визитом посетила руководитель образовательного центра «Сириус»

Елена Шмелева посетила квантумы детского технопарка и познакомилась с преподавателями и учениками. У самых талантливых из них есть перспектива попасть на короткие и интенсивные обучающие программы в «Сириус» - в город Сочи.

Для детей из Мурманской области это станет отличным стартом для дальнейших шагов в выбранных ими областях науки, а также расширит круг знакомств с одарёнными детьми со всей России. Также была разработана дальнейшая программа сотрудничества.

- Мы договорились о том, что в «Сириусе» в Сочи будет открыт клуб «Моя Арктика», будет открыт кластер, который заложен в стратегии научного развитии РФ, - рассказала Елена Шмелева, руководитель центра «Сириус». - Мы договорились с Мариной Васильевной, главой региона, что в ближайшее время будет проведено заседание попечительского совета, который соберёт ведущих партнёров по развитию талантов в регионе, которые выработают стратегию на ближайшие годы.

Говоря о системе дополнительного образования детей, руководитель образовательного центра «Сириус» отметила, что благодаря таким проектам, как «Кванториум», школьники видят всю палитру производственных и социальных задач, которые им предстоит решать в будущем.



«Наша цель – вырастить таких ребят, которые развивали бы технологии ради улучшения качества жизни, ради улучшения социальной сферы, чтобы они знали, что будет, когда эти технологии будут внедрены. Поэтому очень важно, что из Мурманской области в образовательный центр «Сириус» приезжают ребята, которые занимаются и наукой, и техникой, и искусством», – подчеркнула Елена Шмелёва.