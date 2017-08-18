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День за днём с «Арктик-ТВ»18.08.17 19:30

Детский технопарк откроется в Мурманске этой осенью

Уникальное технологическое оборудование и современный подход к обучению. Уже этой осенью в Мурманской области откроется детский технопарк «Кванториум». Это флагманский федеральный образовательный проект, который реализуется уже в 19-ти регионах России. Ещё в 17-ти технопарк откроется в этом году. Что такое «Кванториумы», чем они так хороши и для кого создаются? - выясняли корреспонденты «Арктик-ТВ».

Ремонтные работы вышли на финишную прямую. Совсем скоро в этих помещениях появится высокотехнологичное оборудование на сумму свыше 80 миллионов рублей. У юных северян, увлеченных наукой, наконец-то появится своя современная площадка для творчества и изобретательства. Расположилась она во дворце дополнительного образования «Лапландия».

- Технопарк «Канториум» - это высокотехнологичная среда, которая позволяет нам готовить инженерные кадры для региона с детского возраста, - говорит Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия». - Мы открываем в этом году пять направлений технического творчества - это робоквантум - образовательная робототехника; айти-квантум - это айти-технологии, программирование; биокванум - это биотехнологии, биоинженеринг.

Будут и геоквантум, и промышленный дизайн, и хайтек цех, в котором будут работать обучающиеся всех квантов. Направления выбраны с учётом потребностей и секторов развития региональной экономики. Общая площадь заполярного технопарка около двух тысяч квадратных метров.

Слухи о том, что из-за открытия технопарка в «Лапландии» собираются ликвидировать уникальные кружки по авиа- и судомоделированию сильно преувеличены. Напротив, дети, обучающиеся там, получат возможность расширить свои знания и поработать на современных станках. Любимые многими мурманчанами педагоги «Лапландии» тоже никуда не денутся. Некоторые из них будут работать и в новом технопарке. Всего же для «Кванториума» уже отобраны 13 высококвалифицированных преподавателей, в том числе из университетов и лицеев города.

- Педагоги прошли обязательное обучение в Москве. Причём желающих было много, - рассказывает о подборе кадров Сергей Кулаков, директор ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия». – Им нужно было заполнить специальную анкету, отдать её федеральному оператору, представители которого проверяли, достоин ли этот педагог, сможет ли он реализовывать такие программы. Наши педагоги, к счастью, прошли. Потом они обучались и получили допуск к работе в технопарке. Если говорить в целом по стране, то из 1500 педагогов только 400 были допущены. Требования оператора достаточно жёсткие.

«Кванториум» - уникальный федеральный проект, уже успевший зарекомендовать себя в разных регионах России. В технопарках у детей формируется изобретательское мышление, развивается умение работать в команде, они учатся ставить и решать задачи, разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии и идеи.

Учиться в технопарке смогут дети от 5 до 18 лет. Запись начнётся традиционно, как и по остальным направлениям «Лапландии», 25 августа. Подать заявление можно на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/20709/1/info), через официальный сайт технопарка (Квантриум51.рф (http://kvantorium51.org/zapis-v-kvantorium/), на сайте «Лапландии» (http://www.laplandiya.org/deyatelnost/texnopark-kvantorium/), либо по старинке, придя лично или позвонив по телефону. При этом, записавшись на одно направление, ребёнок сможет легко перейти и в другое, в итоге, выбрав то, которое больше всего его увлекает.

Ежегодно в технопарке будут обучаться 800 детей. Помимо образовательной деятельности планируется реализация различных проектов для всех северян, например, во время акций «День с семьей в технопарке» и многие другие.

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